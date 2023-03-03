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НОВОСТИ

В Кремле восхищены геройством мальчика, спасшего других детей в Брянской области

14:00 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин и Кремль восхищены геройством мальчика, спасшего других детей во время атаки украинских диверсантов в Брянской области, и геройством погибшего водителя автомобиля, в котором находились ребята, отметил в пятницу в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, мы все, и в Кремле, и президент, мы восхищены геройством и мальчика, и вот этого мужчины. Конечно, вся страна гордится ими. Своевременно, разумеется, каким-то образом их геройство будет отмечено», — сказал представитель Кремля.

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