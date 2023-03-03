Роскомнадзор даст операторам 224 дня для подключения к системе блокировки звонков
14:12 03.03.2023
Роскомнадзор даст операторам связи 224 дня для подключения к системе блокировки звонков с подменных номеров «Антифрод» после получения уведомления. Об этом в пятницу сообщил директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Сергей Хуторцев.
«Сейчас у нас система распределенная, и для того, чтобы достичь нужной скорости ответа, она должна иметь узлы верификации во всех регионах. <…> Мы идем по принципу наибольшей концентрации абонентов, вызовов. Во всех регионах узлы будут расставляться в течение года. Как только они будут установлены в конкретном регионе, операторам будут направлены уведомления. Операторам для подключения к узлу после получения уведомления дается 224 дня», — сказал он на пресс-конференции в Москве.
За это время оператору необходимо перестроить систему, обеспечить защищенный канал передачи данных и установить программное обеспечение. «В целом операторам нужно выбрать один из наиболее удобных и эффективных способов подключения», — добавил он.
По словам Хуторцева, система будет работать таким образом, что оператор сможет верифицировать номер за 500 миллисекунд.
Система «Антифрод» до марта 2024 года должна заработать в полном объеме, по плану Роскомнадзора к ней должны подключиться все российские операторы связи. В 2022 году стартовала ее тестовая эксплуатация с участием нескольких крупнейших операторов связи.
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