Роскомнадзор даст операторам 224 дня для подключения к системе блокировки звонков

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Роскомнадзор даст операторам связи 224 дня для подключения к системе блокировки звонков с подменных номеров «Антифрод» после получения уведомления. Об этом в пятницу сообщил директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Сергей Хуторцев.

«Сейчас у нас система распределенная, и для того, чтобы достичь нужной скорости ответа, она должна иметь узлы верификации во всех регионах. <…> Мы идем по принципу наибольшей концентрации абонентов, вызовов. Во всех регионах узлы будут расставляться в течение года. Как только они будут установлены в конкретном регионе, операторам будут направлены уведомления. Операторам для подключения к узлу после получения уведомления дается 224 дня», — сказал он на пресс-конференции в Москве.

За это время оператору необходимо перестроить систему, обеспечить защищенный канал передачи данных и установить программное обеспечение. «В целом операторам нужно выбрать один из наиболее удобных и эффективных способов подключения», — добавил он.

По словам Хуторцева, система будет работать таким образом, что оператор сможет верифицировать номер за 500 миллисекунд.

Система «Антифрод» до марта 2024 года должна заработать в полном объеме, по плану Роскомнадзора к ней должны подключиться все российские операторы связи. В 2022 году стартовала ее тестовая эксплуатация с участием нескольких крупнейших операторов связи.