Мэр Собянин: Производство продуктов питания в Москве в 2022 году выросло на 6,1%

14:45

В 2022 году объем производства продуктов питания в Москве по вырос на 6,1%. По словам мэра столицы Сергея Собянина, увеличился и объем продукции, который городские компании поставили заказчикам за это время. «Отгрузка молочных товаров увеличилась на 23%, а мясных - на 4%. Это стало возможным в том числе благодаря московским мерам поддержки промышленности», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

По словам мэра, предпринимателям выгодно вкладывать в развитие производств в Москве, поскольку городские власти предоставляют под масштабные инвестиционные проекты земли в аренду без торгов. В Троицком и Новомосковском административном округе на участке, предоставленном на таких условиях, появится пищевой кластер с производствами хлебной, молочной и другой продукции.

По данным Собянина, сейчас в мегаполисе действуют более 200 производителей продуктов питания, которые активно замещают используемое сырье и оборудование на отечественные аналоги, при этом выходя на новые рынки и расширяя ассортимент продукции.