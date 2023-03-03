Мэр Собянин: Производство продуктов питания в Москве в 2022 году выросло на 6,1%
14:45 03.03.2023
В 2022 году объем производства продуктов питания в Москве по вырос на 6,1%. По словам мэра столицы Сергея Собянина, увеличился и объем продукции, который городские компании поставили заказчикам за это время. «Отгрузка молочных товаров увеличилась на 23%, а мясных - на 4%. Это стало возможным в том числе благодаря московским мерам поддержки промышленности», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По словам мэра, предпринимателям выгодно вкладывать в развитие производств в Москве, поскольку городские власти предоставляют под масштабные инвестиционные проекты земли в аренду без торгов. В Троицком и Новомосковском административном округе на участке, предоставленном на таких условиях, появится пищевой кластер с производствами хлебной, молочной и другой продукции.
По данным Собянина, сейчас в мегаполисе действуют более 200 производителей продуктов питания, которые активно замещают используемое сырье и оборудование на отечественные аналоги, при этом выходя на новые рынки и расширяя ассортимент продукции.
НОВОСТИ
- 14:32 03.03.2023
- ВСУ обстреливают Энергодар, рядом с Запорожской АЭС произошло не менее 7 взрывов — Рогов
- 12:05 03.03.2023
- Пригожин призвал Зеленского дать воюющим в ВСУ "старикам и детям" покинуть Артемовск
- 09:32 03.03.2023
- Евросоюз уже обучил 10 тыс. украинских военных — командующий тренировочной миссией
- 22:15 02.03.2023
- Идея о передаче данных Украине для ударов по РФ абсурдна - Пентагон
- 21:00 02.03.2023
- Проверить данные об украинских диверсантах в Брянской области ООН не может - Дюжаррик
- 20:00 02.03.2023
- Мы на грани того, что будет обсуждаться тема отправки на Украину европейских солдат – Правительство Венгрии
- 19:15 02.03.2023
- Глава МИД Эстонии знает, как обеспечить безопасность Украины
- 12:05 02.03.2023
- Один человек погиб, один ранен после атаки украинских диверсантов в Брянской области
- 10:00 02.03.2023
- В РФ разрабатывают новый вид военных операций для защиты от агрессии США — журнал МО
- 09:20 02.03.2023
- Военнослужащие ВСУ в Артемовске устроили перестрелку между своими подразделениями
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать