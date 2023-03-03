Минпросвещения РФ предлагает обязать школы закрепить требования к школьной форме
15:00 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минпросвещения России предлагает закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников, сообщил в пятницу статс-секретарь — замглавы ведомства Андрей Корнеев.
«Мы предлагаем выступить с инициативной закрепить требования к одежде обучающихся. Чтобы образовательная организация утверждала требование к одежде. <…> Чтобы не было в школах рваных джинс, балахонов и так далее», — сказал он на заседании комитета Госдумы по просвещению.
Корнеев пояснил, что сейчас это не обязанность, а право, которым воспользовались 37 российских регионов.
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