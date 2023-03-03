В компаниях РФ, срывающих гособоронзаказ в условиях военного положения, будет вводиться внешнее управление — указ Путина
15:12 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полномочия акционеров и руководства хозяйственных обществ, срывающих свои обязательства по гособоронзаказу (ГОЗ) в условиях военного положения, будут приостанавливаться, в них будет вводиться внешнее управление. Соответствующий указ подписал в пятницу президент РФ Владимир Путин.
Документ принят в рамках тех возможностей, которые дает законодательство о военном положении, и касается исполнителей поставок, работ или услуг в рамках ГОЗ. Как следует из указа, в случае нарушения компаниями своих обязательств по оборонным контрактам, в том числе по поставкам продукции, «впредь до отмены военного положения» будут приостанавливаться права акционеров таких компаний и полномочия их органов управления. На основании предложений Минпромторга будет определяться управляющая организация для таких хозяйственных обществ.
В настоящее время военное положение в РФ введено указо
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