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В компаниях РФ, срывающих гособоронзаказ в условиях военного положения, будет вводиться внешнее управление — указ Путина

15:12 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полномочия акционеров и руководства хозяйственных обществ, срывающих свои обязательства по гособоронзаказу (ГОЗ) в условиях военного положения, будут приостанавливаться, в них будет вводиться внешнее управление. Соответствующий указ подписал в пятницу президент РФ Владимир Путин.

Документ принят в рамках тех возможностей, которые дает законодательство о военном положении, и касается исполнителей поставок, работ или услуг в рамках ГОЗ. Как следует из указа, в случае нарушения компаниями своих обязательств по оборонным контрактам, в том числе по поставкам продукции, «впредь до отмены военного положения» будут приостанавливаться права акционеров таких компаний и полномочия их органов управления. На основании предложений Минпромторга будет определяться управляющая организация для таких хозяйственных обществ.

В настоящее время военное положение в РФ введено указо

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