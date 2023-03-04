0
0
98
НОВОСТИ

Деятельность МАГАТЭ должна быть независимой - президент Ирана

17:10 04.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Эбрахим Раиси выступил в субботу за независимую деятельность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом он заявил на встрече с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси, который в настоящее время находится с визитом в Тегеране.

«Раиси подчеркнул необходимость сохранения независимости МАГАТЭ и уважения прав иранского народа при двустороннем сотрудничестве с агентством», — отмечается в сообщении, распространенном иранским информационным агентством ИРНА. Указывается, что Раиси высказался за продолжение взаимодействия с МАГАТЭ при соблюдении указанных принципов.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:47 03.03.2023
США направляют на Украину военную технику еще на 400 млн долл
0
286
19:21 03.03.2023
МИД Сербии: Белград не поставлял и не давал разрешения на поставки на Украину и в Россию
0
311
16:17 03.03.2023
В Енакиеве упал военный самолет — мэр
0
382
14:32 03.03.2023
ВСУ обстреливают Энергодар, рядом с Запорожской АЭС произошло не менее 7 взрывов — Рогов
0
361
12:05 03.03.2023
Пригожин призвал Зеленского дать воюющим в ВСУ "старикам и детям" покинуть Артемовск
0
398
09:32 03.03.2023
Евросоюз уже обучил 10 тыс. украинских военных — командующий тренировочной миссией
0
418
22:15 02.03.2023
Идея о передаче данных Украине для ударов по РФ абсурдна - Пентагон
0
520
21:00 02.03.2023
Проверить данные об украинских диверсантах в Брянской области ООН не может - Дюжаррик
0
525
20:00 02.03.2023
Мы на грани того, что будет обсуждаться тема отправки на Украину европейских солдат – Правительство Венгрии
0
550
19:15 02.03.2023
Глава МИД Эстонии знает, как обеспечить безопасность Украины
0
547

Возврат к списку