Деятельность МАГАТЭ должна быть независимой - президент Ирана

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Эбрахим Раиси выступил в субботу за независимую деятельность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом он заявил на встрече с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси, который в настоящее время находится с визитом в Тегеране.



«Раиси подчеркнул необходимость сохранения независимости МАГАТЭ и уважения прав иранского народа при двустороннем сотрудничестве с агентством», — отмечается в сообщении, распространенном иранским информационным агентством ИРНА. Указывается, что Раиси высказался за продолжение взаимодействия с МАГАТЭ при соблюдении указанных принципов.





