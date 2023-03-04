Деятельность МАГАТЭ должна быть независимой - президент Ирана
17:10 04.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Раиси подчеркнул необходимость сохранения независимости МАГАТЭ и уважения прав иранского народа при двустороннем сотрудничестве с агентством», — отмечается в сообщении, распространенном иранским информационным агентством ИРНА. Указывается, что Раиси высказался за продолжение взаимодействия с МАГАТЭ при соблюдении указанных принципов.
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