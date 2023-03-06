Иран не нуждается в покупке российских ЗРК С-400 - министр обороны
13:20 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран обладает необходимыми запасами оборонительного вооружения и в настоящее время не нуждается в покупке российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом заявил в понедельник министр обороны и логистики вооруженных сил исламской республики Мохаммад Реза Аштияни.
«Россия — одна из стран, с которой мы поддерживаем отношения на высоком уровне. Тем не менее мы достигли самообеспечения оборонительным вооружением. Если будет необходимо закупить его, мы это сделаем, но в данный момент нам не нужно другое оружие», — заявил министр, отвечая на вопрос о возможности покупки С-400. Его слова приводит агентство Тасним.
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