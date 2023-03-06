Собянин: За 5 дней бесплатного проезда по БКЛ москвичи совершили более 4 млн поездок
13:52 06.03.2023
Большая кольцевая линия (БКЛ) метро, открытая 1 марта в Москве, пользуется большой популярностью у горожан. За пять дней жители мегаполиса совершили по ней более 4 млн поездок. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пассажиры смогли оценить удобство новых станций для ежедневного передвижения по столице.
Согласно данным градоначальника, самыми популярными станциями нового участка БКЛ за это время стали «Текстильщики», «Сокольники», «Каширская».
«Больше 70% пассажиров пересели на кольцо с других линий, - написал мэр в своем Telegram-канале. - За счет этого многие станции разгрузились до 28%. Больше всего - «Калужская», «Автозаводская», «Нагатинская»; пассажиропоток на станциях БКЛ, которые работали и раньше, вырос на 45%; после замыкания кольца пассажиропоток на некоторых станциях вырос более чем в три раза, среди них «Нижегородская», «Авиамоторная», «Электрозаводская».
БКЛ предоставляет горожанам возможность использования новых удобных маршрутов, позволяя сделать 47 пересадок на другие линии и направления. «Теперь горожане экономят до 45 минут в день, в том числе потому, что многим больше не нужно ездить через центр города», - сообщил глава города.
Напомним, в первые пять дней работы БКЛ вход на ее станции был бесплатным.
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