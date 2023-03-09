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НОВОСТИ

В Госдуму внесен проект о защите чести и достоинства педагогов

10:20 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) внес в палату парламента законопроект о защите чести и достоинства педагогических работников. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются, в частности, на принципах признания приоритетности образования и обеспечения права на него каждого человека, недопустимости дискриминации в этой сфере. Чернышов предлагает добавить к этому и защиту чести и достоинства педагогического работника.

«В условиях, когда образование становится более доступным, а образовательные программы реализуются с активным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, возрастает риск посягательств на честь и достоинство педагогических работников», — указано в пояснительной записке.

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