В Госдуму внесен проект о защите чести и достоинства педагогов
10:20 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) внес в палату парламента законопроект о защите чести и достоинства педагогических работников. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются, в частности, на принципах признания приоритетности образования и обеспечения права на него каждого человека, недопустимости дискриминации в этой сфере. Чернышов предлагает добавить к этому и защиту чести и достоинства педагогического работника.
«В условиях, когда образование становится более доступным, а образовательные программы реализуются с активным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, возрастает риск посягательств на честь и достоинство педагогических работников», — указано в пояснительной записке.
НОВОСТИ
- 11:20 09.03.2023
- Вооруженный мужчина, удерживавший ребенка в заложниках в Нижневартовске, задержан
- 11:10 09.03.2023
- Сбербанк представил отчетность за два месяца 2023 года
- 11:05 09.03.2023
- Законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии
- 11:00 09.03.2023
- В многоквартирном доме в Чите произошел взрыв бытового газа
- 10:32 09.03.2023
- В РФ в прошлом году 80% случаев лишения прав произошло из-за пьяного вождения
- 10:05 09.03.2023
- Австралийские атомные подлодки будут построены на американских судоверфях — СМИ
- 10:00 09.03.2023
- В Киеве прозвучало несколько мощных взрывов
- 09:53 09.03.2023
- Мэр Собянин объявил о завершении строительства ЖК "Царицыно"
- 09:32 09.03.2023
- Посол РФ назвал прославлением нацизма награждение Паевской из «Азова» в Белом доме
- 09:20 09.03.2023
- Спецназ в Грузии вытеснил демонстрантов с проспекта Руставели в центре столицы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать