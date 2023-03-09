Вооруженный мужчина, удерживавший ребенка в заложниках в Нижневартовске, задержан

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силовики задержали мужчину, который удерживал своего сына в квартире в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Югре в четверг.

«Мужчина задержан после переговоров и освобождения ребенка. Сейчас мужчину везут в отдел полиции», — сказал собеседник агентства.