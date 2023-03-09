Российский еврейский конгресс призвал внести изменение в словари русского языка

11:50 Источник: НГ-Online

Российский еврейский конгресс (РЕК) направил официальное обращение в Орфографическую комиссию Российской академии наук и Институт русского языка имени В. В. Виноградова Российской академии наук — экспертные органы, занимающиеся вопросами русского правописания — с призывом закрепить в русском языке написание слова «Холокост» с заглавной буквы как единственно допустимую орфографическую норму.

«В январе в России проходила ежегодная — уже девятая по счету — “Неделя памяти жертв Холокоста”: были проведены сотни мероприятий по всей стране, о них вышло более тысячи публикаций в прессе, — сообщил руководитель пресс-службы Российского еврейского конгресса Михаил Савин. — Но мы обратили внимание, что многие — в том числе федеральные — СМИ пишут слово “Холокост” со строчной (маленькой) буквы. В этом они руководствуются орфографическими словарями, где зафиксировано такое написание. Еще часть источников рекомендует писать это слово с большой буквы только для обозначения исторического события (массового уничтожения нацистами евреев в годы Второй мировой войны) и писать его с маленькой, если оно употребляется как синоним к слову “геноцид”. Однако Холокост — это не синоним геноцида. Это совершенно определенное понятие, которое означает массовое уничтожение нацистами евреев во время Второй мировой войны».