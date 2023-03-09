Российский еврейский конгресс призвал внести изменение в словари русского языка
11:50 09.03.2023 Источник: НГ-Online
Российский еврейский конгресс (РЕК) направил официальное обращение в Орфографическую комиссию Российской академии наук и Институт русского языка имени В. В. Виноградова Российской академии наук — экспертные органы, занимающиеся вопросами русского правописания — с призывом закрепить в русском языке написание слова «Холокост» с заглавной буквы как единственно допустимую орфографическую норму.
«В январе в России проходила ежегодная — уже девятая по счету — “Неделя памяти жертв Холокоста”: были проведены сотни мероприятий по всей стране, о них вышло более тысячи публикаций в прессе, — сообщил руководитель пресс-службы Российского еврейского конгресса Михаил Савин. — Но мы обратили внимание, что многие — в том числе федеральные — СМИ пишут слово “Холокост” со строчной (маленькой) буквы. В этом они руководствуются орфографическими словарями, где зафиксировано такое написание. Еще часть источников рекомендует писать это слово с большой буквы только для обозначения исторического события (массового уничтожения нацистами евреев в годы Второй мировой войны) и писать его с маленькой, если оно употребляется как синоним к слову “геноцид”. Однако Холокост — это не синоним геноцида. Это совершенно определенное понятие, которое означает массовое уничтожение нацистами евреев во время Второй мировой войны».
НОВОСТИ
- 12:41 09.03.2023
- Андрей Бочкарёв: Сразу три станции БКЛ имеют элементы стиля лофт
- 12:32 09.03.2023
- В Запорожской области начали формировать народное ополчение — Балицкий
- 12:23 09.03.2023
- Мэр Собянин: Материальную помощь ко Дню Победы получат около 50 тыс. ветеранов и тружеников тыла
- 12:20 09.03.2023
- Число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до 11 человек
- 12:05 09.03.2023
- В России выявили 12 496 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 09.03.2023
- Экс-глава МО Казахстана Бектанов получил 12 лет за бездействие при беспорядках
- 11:44 09.03.2023
- Мэр Собянин: В Москве создадут четыре центра обслуживания коммунальной техники
- 11:32 09.03.2023
- Медведев считает пропагандой приписывание взрывов Nord Stream «проукраинской группировке»
- 11:20 09.03.2023
- Вооруженный мужчина, удерживавший ребенка в заложниках в Нижневартовске, задержан
- 11:10 09.03.2023
- Сбербанк представил отчетность за два месяца 2023 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать