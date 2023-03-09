Число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до 11 человек
12:20 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число пострадавших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Чите выросло до 11 человек. Об этом сообщили в четверг в Минздраве Забайкалья.
«По оперативным данным, пострадавших при взрыве газа в Антипихе 11, из них 3 детей», — сообщили в министерстве.
Новости
- 12:41 09.03.2023
- Андрей Бочкарёв: Сразу три станции БКЛ имеют элементы стиля лофт
- 12:32 09.03.2023
- В Запорожской области начали формировать народное ополчение — Балицкий
- 12:23 09.03.2023
- Мэр Собянин: Материальную помощь ко Дню Победы получат около 50 тыс. ветеранов и тружеников тыла
- 12:05 09.03.2023
- В России выявили 12 496 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 09.03.2023
- Экс-глава МО Казахстана Бектанов получил 12 лет за бездействие при беспорядках
- 11:50 09.03.2023
- Российский еврейский конгресс призвал внести изменение в словари русского языка
- 11:44 09.03.2023
- Мэр Собянин: В Москве создадут четыре центра обслуживания коммунальной техники
- 11:32 09.03.2023
- Медведев считает пропагандой приписывание взрывов Nord Stream «проукраинской группировке»
- 11:20 09.03.2023
- Вооруженный мужчина, удерживавший ребенка в заложниках в Нижневартовске, задержан
- 11:10 09.03.2023
- Сбербанк представил отчетность за два месяца 2023 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать