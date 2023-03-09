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Число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до 11 человек

12:20 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число пострадавших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Чите выросло до 11 человек. Об этом сообщили в четверг в Минздраве Забайкалья.

«По оперативным данным, пострадавших при взрыве газа в Антипихе 11, из них 3 детей», — сообщили в министерстве.

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