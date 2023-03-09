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Кремль не верит, что за терактом на «Северных потоках» стоит проукраинский «Доктор Зло»

13:32 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не верит, что за подрывом «Северных потоков» могли стоять отдельные проукраинские личности, такой теракт под силу только небольшому числу спецслужб. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается проукраинского какого-то „Доктора Зло“, который [якобы] это организовал: с трудом в это верится, слишком уж это была сложная задача, которая была по плечу только хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире», — сказал представитель Кремля, комментируя ряд публикаций в зарубежных СМИ о теракте на «Северных потоках».

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