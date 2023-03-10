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Мэр Собянин: В районе МГТУ имени Баумана благоустроят 13 улиц и переулков

10:12 10.03.2023

Окрестности МГТУ имени Баумана будут благоустроены весной-летом 2023 года и этот процесс станет купнейшим проектом создания качественной городской среды в центре Москвы. По словам мэра Сергея Собянина, благоустроить планируется 13 улиц и переулков. «Улицы Бауманская, 2-я Бауманская, Малая Почтовая и Ладожская, Бригадирский, Старокирочный, Госпитальный, Денисовский, Малый Гавриков, Спартаковский, Гарднеровский переулки, Проектируемый проезд №1106 и Хомутовский тупик», - приводит на своем сайте список улиц мэр Москвы. По словам Собянина, все происходящее – «важнейшая часть проекта развития Бауманского университета, главного технического вуза страны». 

При этом будет продолжено благоустройство в Басманном и Красносельском районах, стартовавшее в 2022 году.

Чуть позже, в 2023-24 годах на берегах Яузы построят новый кампус МГТУ, в котором будут современные здания исследовательских центров, научная библиотека и общежития.

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