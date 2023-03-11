Британия просит спонсоров Олимпиады воспрепятствовать допуску россиян - СМИ

11:00 Источник: Коммерсант.ru

Британское правительство обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпиады с просьбой надавить на Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы не допустить участия россиян и белорусов в Играх. По информации The Guardian, среди спонсоров, к которым было направлено письмо,— Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa и другие.

«Мы знаем, что спорт и политика в России и Белоруссии тесно переплетены, и мы нацелены не допустить, чтобы режимы России и Белоруссии использовали спорт в своих пропагандистских целях»,— говорится в письме. Обращения направлены руководителям британских подразделений международных спонсоров Олимпийских игр. Коммерсантъ