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Британия просит спонсоров Олимпиады воспрепятствовать допуску россиян - СМИ

11:00 11.03.2023 Источник: Коммерсант.ru

Британское правительство обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпиады с просьбой надавить на Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы не допустить участия россиян и белорусов в Играх. По информации The Guardian, среди спонсоров, к которым было направлено письмо,— Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa и другие.

«Мы знаем, что спорт и политика в России и Белоруссии тесно переплетены, и мы нацелены не допустить, чтобы режимы России и Белоруссии использовали спорт в своих пропагандистских целях»,— говорится в письме. Обращения направлены руководителям британских подразделений международных спонсоров Олимпийских игр.  Коммерсантъ

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