Уже третий российский шахматист сменил спортивное гражданство
12:30 11.03.2023 Источник: Газета.Ru
Российский шахматист Евгений Алексеев теперь будет выступать под флагом Израиля. Об этом сообщается в его профиле на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
37-летний шахматист — чемпион России 2006 года, серебряный призер чемпионата Европы 2013 года. Он представлял Россию на ЧМ-2004, Кубке мира в 2005, 2007, 2009, 2011 и 2013 годах, выступал за национальную команду на Всемирной шахматной Олимпиаде 2010 года в Ханты-Мансийске.
На данный момент Алексеев занимает 312-е место в рейтинге FIDE. Он стал третьим за последнюю неделю российским шахматистом, кто сменил спортивное гражданство. 3 марта Александра Костенюк перешла под флаг Швейцарии. В тот же день стало известно, что Александр Предке будет выступать за Сербию.
Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. Газета.Ru
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