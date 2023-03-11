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НОВОСТИ

Медведев в ответ на идею Киева переименовать РФ предложил назвать Украину «Бандера-рейхом»

17:00 11.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что у России есть чем ответить на обсуждаемую в Киеве идею переименовать ее в Московию, и предложил называть тогда Украину «Бандера-рейхом».

«Верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия, — написал Медведев в своем телеграм-канале в субботу. — Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!».

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