0
0
0
НОВОСТИ

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном появится на улице Чечулина

11:34 16.03.2023

В Москве  в районе Ивановское будет построен физкультурно-оздоровительного комплекс (ФОК) с бассейном. Участок для строительства этого объекта планируют реализовать на торгах. По данным Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектуры), строительство здания площадью более 16 тыс. кв метров будет идти по адресу улица Чечулина, вл. 9-11. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки для этого участка площадью 0,48 га.

Как отмечает председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, создание мест для занятий спортом является важной частью развития районов Москвы, а появление подобного ФОКа - подтверждение этой политики.

Здание, по словам главы Москомархитектуры, будет не очень большим, высотностью в 2-4 этажа. На участке будет создана гостевая парковка. Свободную от застройки территорию благоустроят.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 16.03.2023
Бюджет судебной системы РФ за 25 лет вырос в 100 раз, до 304 млрд рублей
0
114
11:20 16.03.2023
Гуманитарный кризис в Карабахе не превратился в катастрофу благодаря миротворцам — Пашинян
0
69
11:05 16.03.2023
Болгария могла бы нарастить производство боеприпасов для нужд Украины — еврокомиссар
0
98
11:00 16.03.2023
Президент Индонезии призвал региональные власти отказаться от Visa и Mastercard
0
108
10:32 16.03.2023
Украина уже потеряла более 100 тыс. военных с начала конфликта — Politico
0
177
10:20 16.03.2023
Япония отправила войска на остров рядом с Тайванем
0
174
10:05 16.03.2023
На европейскую мебель собираются повысить пошлину до 50%
0
210
10:00 16.03.2023
Сергей Собянин: Дворцу пионеров на Воробьевых горах вернут исторический облик
0
192
10:00 16.03.2023
Информация о введении Индией потолка цен на российскую нефть является вбросом — посол РФ
0
189
09:45 16.03.2023
«Чебурашка» уже в Okko
0
191

Возврат к списку