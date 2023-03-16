Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном появится на улице Чечулина

11:34

В Москве в районе Ивановское будет построен физкультурно-оздоровительного комплекс (ФОК) с бассейном. Участок для строительства этого объекта планируют реализовать на торгах. По данным Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектуры), строительство здания площадью более 16 тыс. кв метров будет идти по адресу улица Чечулина, вл. 9-11. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки для этого участка площадью 0,48 га.

Как отмечает председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, создание мест для занятий спортом является важной частью развития районов Москвы, а появление подобного ФОКа - подтверждение этой политики.

Здание, по словам главы Москомархитектуры, будет не очень большим, высотностью в 2-4 этажа. На участке будет создана гостевая парковка. Свободную от застройки территорию благоустроят.