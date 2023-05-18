ЕС не должен давать указаний Китаю по теме ЛГБТ — МИД КНР
16:00 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз не должен давать распоряжений Китаю по его политике в отношении ЛГБТ-сообщества. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«ЕС не должен давать распоряжения по этой теме. Следующий вопрос», — коротко ответил Ван Вэньбинь на просьбу одного из западных журналистов прокомментировать пресс-релиз представительства ЕС в КНР с призывом разрешить ЛГБТ-организациям работать в Китае.
Европейское представительство в Пекине опубликовало пресс-релиз 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. В нем говорится, что представителям ЛГБТ-сообщества в Китае должны быть предоставлены все свободы наравне с остальными гражданами, в том числе создание организаций для отстаивания своих прав.
В понедельник ЛГБТ-центр Пекина сообщил в социальной сети «Вичат» о своем закрытии в силу причин, выходящих за рамки его контроля.
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