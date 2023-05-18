Запад признал выборы в Косове с целью выселить этнических сербов с территории края — Вучич

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Признание результатов выборов на севере Косова и Метохии, прошедших 23 апреля, странами «Квинты» (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия) направлено на выселение этнических сербов с территории автономного сербского края. Об этом журналистам в четверг заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Завтра в здании в Косовска-Митровице они попытаются провести конститутивные заседания для трех муниципалитетов, на которых будут выбраны ложные градоначальники, которые получили поддержку со стороны стран „Квинты“ на самых ложных, самых позорных и самых бедных выборах, которые когда-либо состоялись в мире, с явкой в 3,4%. <…> Я очень прошу сербов сохранять мир, ведь эти люди никогда не будут приняты как градоначальники. Это издевательство над сербами и попытка создать атмосферу, из-за которой сербы покинули бы свои очаги, и больше ничего», — заявил Вучич.