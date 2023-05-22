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За подрывом «Северных потоков» стоит «западная держава» — испанский политик

20:00 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший лидер испанской партии «Подемос» Пабло Иглесиас считает, что за подрывами «Северных потоков» стоит «могущественная западная держава». В опубликованном в понедельник интервью газете «Фатто куотидьяно» он выразил мнение, что власти ФРГ пытаются замести следы, хотя эта акция была равносильна объявлению войны.

«Взрыв двух газопроводов — это объявление войны Германии, так что смешно и противно [смотреть на то], как германское правительство пытается спрятать это под ковер», — сказал он. По его мнению, роль многих стран в нынешней ситуации вокруг украинского конфликта неоднозначна. «В покушении на „Северный поток“, российско-германский объект инфраструктуры, то есть одной из стран НАТО, очевидно просматривается рука могущественной западной державы», — отметил Иглесиас, добавив, что российской стороне «не было никакой пользы» от этой диверсии.

Иглесиас был вице-премьером в испанском правительстве. Он стоял у истоков партии «Подемос», которая родилась на волне протестов «Индигнадос» (по аналогии с «Оккупируй Уолл-Стрит»). проходивших в 2015 году. Затем партия прошла в парламент, а сейчас входит в правящую коалицию.

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