В Грозном прошел митинг против посягательств на Коран
18:13 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Митинг против посягательств на Коран прошел в Грозном во вторник, поводом послужил инцидент в Волгограде, где молодой человек сжег священную для мусульман книгу возле Соборной мечети. В митинге приняли участие около 60 тыс. человек, такие данные приводят власти Чечни.
К Мемориальному комплексу Славы имени А. А. Кадырова пришли члены общественных организаций и жители Чеченской Республики и соседних регионов с плакатами и транспарантами с надписями: "Не трогать священное писание!", "Россия - друг ислама", "Пусть будут прокляты поджигатели Корана". Из-за большого потока людей часть улиц в центре Грозного перекрыта для движения транспорта, передает с места корреспондент ТАСС.
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