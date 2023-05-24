Суд Волгоградской области поместил в СИЗО школьника, напавшего с ножом на одноклассницу

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Волгоградской области на 2 месяца арестовал 17-летнего школьника, который напал на свою ровесницу во время торжественной линейки по случаю последнего звонка. Об этом ТАСС сообщила в среду старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Дарья Буянова.

«Сегодня в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СК по Волгоградской области по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), по ходатайству следователя в отношении 17-летнего фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — сказала она.