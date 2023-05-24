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Экипаж корабля «Иван Хурс» отбил атаку украинских беспилотников к северо-востоку от Босфора

17:12 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипаж корабля «Иван Хурс» ВМФ РФ успешно отбил атаку надводных беспилотников в районе пролива Босфор в исключительной экономической зоне Турции. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«После террористического акта 26 сентября 2022 года на „Северном потоке — 1“ и „Северном потоке — 2“ Вооруженными силами Российской Федерации осуществляются мероприятия по защите подобных объектов. И не напрасно. Сегодня в 5 часов 30 минут Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль „Иван Хурс“ Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов „Турецкий поток“ и „Голубой поток“ в исключительной экономической зоне Турецкой Республики», — заявил Конашенков.

«Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор», — сказал он, добавив, что «Иван Хурс» продолжает выполнение поставленных задач.

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