Внедрение передовых решений принесло "Башнефти" экономический эффект в 5,4 млрд рублей
17:38 24.05.2023
Выполнение программы производственной эффективности позволило предприятиям компании «Башнефть» по добыче нефти и газа, входящим в структуру «Роснефти», получить в 2022 году экономический эффект в 5,4 млрд рублей. Достигнутый показатель оказался в 2,3 раза больше, чем годом ранее. В частности компания «Башнефть-Полюс» по итогам 2022 года выполнила 42 проекта, направленных на повышение производственной эффективности. Среди них - перевод энергоснабжения от внешних сетей на временный энергоцентр, работающий на попутном нефтяном газе. Это дало возможность уменьшить углеродный след от работы предприятия и увеличить эффективность энергоснабжения промышленных объектов. А компании «Башнефть-Добыча» наибольший результат принесла инициатива повторного гидроразрыва с гидропескоструйной перфорацией на горизонтальных скважинах. Повторное воздействие на пласт позволило увеличить приток нефти.
В стратегии «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход» повышение производственной эффективности компании стало одним из ключевых элементов. «Роснефть» стремится сократить эксплуатационные затраты, в том числе за счет внедрения передовых технологических решений, позволяющих снижать объемы потребления энергоресурсов.
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