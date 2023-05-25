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Нестратегическое ядерное оружие уже перемещается из РФ в Белоруссию - Лукашенко

18:35 25.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии уже началось, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.

«Он (президент РФ Владимир Путин — прим. ТАСС) меня проинформировал, что сегодня он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии. Речь шла о конкретном документе. Было принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов», — сказал он в эфире Первого канала.

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