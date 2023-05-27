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Наказан опасавшийся за сохранность "Троицы" Рублева священнослужитель

14:00 27.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин освобожден от занимаемых должностей и запрещен в священнослужении в связи с воспрепятствованием перенесению в храм Христа Спасителя иконы "Троица" Андрея Рублева к 4 июня. Об этом говорится в указе патриарха Кирилла, опубликованном в субботу на сайте РПЦ.

"Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 26 мая 2023 года протоиерей Леонид Калинин в связи с воспрепятствованием принесению в кафедральный соборный храм Христа Спасителя города Москвы иконы "Святая Троица" преподобного Андрея Рублева для молитвенного поклонения в праздник Святой Пятидесятницы освобожден от должности настоятеля храма священномученика Климента, папы римского, города Москвы и запрещен в священнослужении. Также протоиерей Леонид Калинин патриаршим указом от 26 мая освобожден от должности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации; патриаршим распоряжением от 26 мая - от должности епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена Патриаршего совета по культуре", - говорится в сообщении.

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