Наказан опасавшийся за сохранность "Троицы" Рублева священнослужитель
14:00 27.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин освобожден от занимаемых должностей и запрещен в священнослужении в связи с воспрепятствованием перенесению в храм Христа Спасителя иконы "Троица" Андрея Рублева к 4 июня. Об этом говорится в указе патриарха Кирилла, опубликованном в субботу на сайте РПЦ.
"Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 26 мая 2023 года протоиерей Леонид Калинин в связи с воспрепятствованием принесению в кафедральный соборный храм Христа Спасителя города Москвы иконы "Святая Троица" преподобного Андрея Рублева для молитвенного поклонения в праздник Святой Пятидесятницы освобожден от должности настоятеля храма священномученика Климента, папы римского, города Москвы и запрещен в священнослужении. Также протоиерей Леонид Калинин патриаршим указом от 26 мая освобожден от должности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации; патриаршим распоряжением от 26 мая - от должности епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена Патриаршего совета по культуре", - говорится в сообщении.
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