Два крупных предприятия попали под обстрел в Белгородской области, одно из них горит
18:00 27.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обстрел затронул два крупных предприятия в Шебекинском округе Белгородской области, в результате попадания снарядов один из объектов загорелся. Также повреждены линии электропередач в городе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Есть попадания снарядов на территорию двух крупных предприятий, в результате есть возгорание на объекте. На месте работают пожарные расчеты. Сотрудников предприятия сейчас вывезли на безопасное расстояние. Также в городе есть повреждение линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы продолжают обследование территории», — написал Гладков в соцсети.
«Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице. Среди пострадавших есть дети — двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. <…> Еще одному мужчине с рассечениями кожи головы обработаны раны врачами ЦРБ», — также сообщил губернатор.
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