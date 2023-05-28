Вопрос госдолга США принципиально решен
09:10 28.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их данным, «республиканцы Палаты представителей достигли принципиального соглашения с Белым домом по сделке о лимите задолженности».
Достигнутые Белым домом и республиканцами Палаты представителей Конгресса США принципиальные договоренности предотвратили катастрофический дефолт и рецессию в стране. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении хозяина Белого дома Джо Байдена.
«Сегодня вечером (в субботу — прим. ТАСС) мы со спикером [Палаты представителей Кевином] Маккарти достигли принципиального соглашения по бюджету», — подчеркнул президент-демократ, добавив, что речь идет о компромиссе для обеих сторон.
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