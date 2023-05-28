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НОВОСТИ

Вопрос госдолга США принципиально решен

09:10 28.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители президента США Джо Байдена и конгрессмены-республиканцы достигли в субботу принципиальной договоренности по повышению потолка госдолга страны и сокращению бюджетных расходов на консультациях по предотвращению дефолта по федеральной задолженности. Об этом сообщил портал Punchbowl News («Панчбоул ньюс») со ссылкой на свои источники.

По их данным, «республиканцы Палаты представителей достигли принципиального соглашения с Белым домом по сделке о лимите задолженности».

Достигнутые Белым домом и республиканцами Палаты представителей Конгресса США принципиальные договоренности предотвратили катастрофический дефолт и рецессию в стране. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении хозяина Белого дома Джо Байдена.

«Сегодня вечером (в субботу — прим. ТАСС) мы со спикером [Палаты представителей Кевином] Маккарти достигли принципиального соглашения по бюджету», — подчеркнул президент-демократ, добавив, что речь идет о компромиссе для обеих сторон.

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