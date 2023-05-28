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НОВОСТИ

Отношениям РФ и Британии – 450 лет, и их хотят испортить за день – Посол Келин

11:39 28.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании своей жесткой позицией по Украине разрушили всю архитектуру отношений с Россией, что не может не вызывать сожаления. Такое мнение посол РФ в Лондоне Андрей Келин высказал в эфире телеканала Би-би-си, которое было показано в воскресенье.

«Я сожалею, что Великобритания заняла подобную жесткую позицию. У нас долгая история отношений с Соединенным Королевством, и, к сожалению, Лондон решил взорвать всю архитектуру отношений — политических, экономических, культурных в особенности, гуманитарных и всех остальных», — сказал Келин, говоря на английском языке. «Наши отношения насчитывают 450 лет, есть связи между людьми, как они были между нашими монаршими семьями, и их пытаются испортить за один день», — добавил посол.

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