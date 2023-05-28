На выборах президента Турции подсчитаны почти все голоса. Эрдоган впереди

21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 51,97% голосов по итогам обработки 99,93% бюллетеней. Такие данные ЦИК приводит в воскресенье государственное Анатолийское агентство.

Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу отстает от Эрдогана с 48,03%. По информации агентства, остаются необработанными порядка 400 тысяч бюллетеней, которые уже не смогут кардинально повлиять на ситуацию.

К настоящему моменту за Эрдогана проголосовали 26,66 млн граждан. Кылычдароглу поддержали 24,64 млн.