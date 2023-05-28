На выборах президента Турции подсчитаны почти все голоса. Эрдоган впереди
21:05 28.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу отстает от Эрдогана с 48,03%. По информации агентства, остаются необработанными порядка 400 тысяч бюллетеней, которые уже не смогут кардинально повлиять на ситуацию.
К настоящему моменту за Эрдогана проголосовали 26,66 млн граждан. Кылычдароглу поддержали 24,64 млн.
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