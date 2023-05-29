Уход покровителей Зеленского поможет решить конфликт на Украине — французский генерал
14:32 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфликт на Украине удастся преодолеть, когда президент страны Владимир Зеленский и его покровители на Западе лишатся власти, ситуация с этим прояснится после выборов в США. Об этом заявил в понедельник генерал французской армии, офицер ордена Почетного легиона Доминик Делаварде.
«Когда Зеленский и его покровители лишатся власти, проблема будет частично решена, — сказал он. — Я не считаю, что мир будет достигнут до 2024 года. Думаю, что результаты войны на Украине сыграют решающую роль на президентских выборах в США. В ноябре 2024 года будет свет в конце туннеля».
По его словам, передача Киеву истребителей F-16 не повлияет на ход противостояния, а Вашингтон поднял эту тему, чтобы отвлечь внимание от поражения украинских войск в Артемовске (украинское название — Бахмут).
При этом Делаварде добавил, что боевые действия на Украине — это лишь малая часть текущих глобальных процессов. «Мы наблюдаем войну двух лагерей: стран, выступающих за многополярность, и лагеря США и НАТО», — пояснил он, заметив, что происходящее в Южной Америке, Африке и Азии свидетельствует о правильном подходе России в этой борьбе.
«Экономика Запада сильно ослаблена, поэтому Россия делает правильно, что не торопится. Во-первых, она бережет свои силы. Во-вторых, время работает на нее. С каждым днем Запад становится все слабее, поэтому баланс сил сейчас в пользу России», — заключил генерал.
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