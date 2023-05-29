НАТО заявила о «неспровоцированных нападениях» сербов на силы KFOR в Косове

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО подтверждает получение ранений представителями контингента KFOR в Косове, заявляет о «неспровоцированных нападениях» и требует «немедленного прекращения» насилия.

«НАТО категорически осуждает неспровоцированные нападения на бойцов KFOR на севере Косова, в результате чего некоторые из них получили ранения. Эти нападения полностью неприемлемы. Насилие должно прекратиться немедленно», — говорится в распространенном в понедельник вечером заявлении альянса.

25 сотрудников KFOR ранены в ходе столкновений с сербами на севере Косова. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении миссии.

«Около 25 бойцов многонационального контингента ранены в ходе сдерживания протестующих демонстрантов, которое происходило в муниципалитете Звечан», — указано в документе.