НАТО заявила о «неспровоцированных нападениях» сербов на силы KFOR в Косове
22:00 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО подтверждает получение ранений представителями контингента KFOR в Косове, заявляет о «неспровоцированных нападениях» и требует «немедленного прекращения» насилия.
«НАТО категорически осуждает неспровоцированные нападения на бойцов KFOR на севере Косова, в результате чего некоторые из них получили ранения. Эти нападения полностью неприемлемы. Насилие должно прекратиться немедленно», — говорится в распространенном в понедельник вечером заявлении альянса.
25 сотрудников KFOR ранены в ходе столкновений с сербами на севере Косова. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении миссии.
«Около 25 бойцов многонационального контингента ранены в ходе сдерживания протестующих демонстрантов, которое происходило в муниципалитете Звечан», — указано в документе.
НОВОСТИ
- 22:40 29.05.2023
- Косовский спецназовец открыл огонь из автомата по толпе сербов — Вучич
- 21:20 29.05.2023
- Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что ему предложили свободу взамен на переход в ПЦУ
- 20:40 29.05.2023
- ВСУ вновь применили химоружие при обстреле позиций РФ на запорожском направлении — Рогозин
- 20:00 29.05.2023
- Американский сенатор Грэм заявил, что рад реакции в РФ на его высказывания
- 19:20 29.05.2023
- Представители международных сил НАТО атаковали сербов в Косове, есть пострадавшие — СМИ
- 18:40 29.05.2023
- Минюст РФ внес «Гринпис» в перечень нежелательных организаций
- 18:00 29.05.2023
- Грузия останется одна в случае конфликта с РФ - спикер парламента
- 17:32 29.05.2023
- Сербы передали представителям НАТО в Косове и Метохии свои требования
- 17:12 29.05.2023
- Соотечественников из недружественных РФ стран могут освободить от языкового экзамена — МВД
- 17:00 29.05.2023
- Верховная рада утвердила перенос Дня победы на 8 мая — депутат
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать