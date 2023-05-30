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НОВОСТИ

Украина получила около 60 западных танков — глава Минобороны

10:20 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили порядка 60 танков западного производства. Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в опубликованном во вторник интервью медиагруппе «Функе».

«В коалицию [по поставкам танков] „Леопард“ входят Германия, Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия, Испания и Канада. Пока у нас около двух батальонов по 30 танков „Леопард“ в каждом, то есть всего около 60», — сказал Резников. По его словам, Франция также поставила Киеву колесные танки AMX-10RC, Великобритания — Challenger («Челленджер») и США — Abrams («Абрамс»).

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