Российские войска перехватили за месяц 29 ракет Storm Shadow — Шойгу
16:00 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска перехватили и уничтожили за месяц 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow («Сторм шэдоу»). Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве во вторник.
Он отметил, что за этот месяц потери противника составили свыше 16 тыс. военнослужащих, 16 самолетов и более 400 танков и других бронемашин. «Кроме того, перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов „Хаймарс“, 16 ракет „Харм“ и 29 крылатых ракет большой дальности „Сторм шэдоу“, — отметил Шойгу.
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