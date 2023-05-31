Пожар произошел на Афипском НПЗ на Кубани, предварительно из-за падения БПЛА

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из резервуаров с мазутом горит на Афипском НПЗ в Северском районе Кубани, предварительная причина — падение беспилотника, сообщил в среду губернатор Вениамин Кондратьев.

«В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилет БПЛА <…> Уже удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших нет», — написал Кондратьев в соцсети.

К настоящему моменту пожар ликвидирован.