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НОВОСТИ

Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для РФ

11:20 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лондон фактически ведет против Москвы необъявленную войну, а значит, любой британский деятель может рассматриваться как законная военная цель, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Сегодня Великобритания выступает как союзник Украины, оказывая ей военную помощь в виде техники и специалистов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну. В таком случае любой из ее должностных лиц (как военных, так и гражданских, содействующих войне) может рассматриваться как законная военная цель», — написал он в среду на своей странице в соцсети «Твиттер» (Twitter).

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