В Белгородской области за сутки зафиксировали более 260 прилетов со стороны ВСУ
13:05 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Белгородской области зафиксировали за прошедшие сутки более 260 прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По Шебекинскому округу выпустили 215 снарядов, сообщил в среду губернатор регионы Вячеслав Гладков в соцсети.
«По Шебекинскому городскому округу выпущено 215 снарядов. Из них по городу Шебекино — 49: 37 раз били из РСЗО, 12 из ствольной артиллерии. В результате обстрела ПВР, к сожалению, есть погибший и двое раненых. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Повреждены два корпуса ПВР и территория проходной», — написал Гладков.
По его словам, в Шебекине в результате обстрелов 30 мая повреждения получили 29 многоквартирных домов — выбиты окна, посечены фасады. Также в 20 частных домовладениях посечены фасады и заборы, повреждена кровля. «Повреждения получили административное здание, торговый центр, общественное пространство. 1 магазин сгорел. Повреждено 30 автомобилей», — добавил губернатор.
Всего же за прошедшие сутки территория Белгородской области подверглась со стороны ВСУ более 260 обстрелам из артиллерии и реактивных систем залпового огня.
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