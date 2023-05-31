0
0
0
НОВОСТИ

В Белгородской области за сутки зафиксировали более 260 прилетов со стороны ВСУ

13:05 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Белгородской области зафиксировали за прошедшие сутки более 260 прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По Шебекинскому округу выпустили 215 снарядов, сообщил в среду губернатор регионы Вячеслав Гладков в соцсети.

«По Шебекинскому городскому округу выпущено 215 снарядов. Из них по городу Шебекино — 49: 37 раз били из РСЗО, 12 из ствольной артиллерии. В результате обстрела ПВР, к сожалению, есть погибший и двое раненых. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Повреждены два корпуса ПВР и территория проходной», — написал Гладков.

По его словам, в Шебекине в результате обстрелов 30 мая повреждения получили 29 многоквартирных домов — выбиты окна, посечены фасады. Также в 20 частных домовладениях посечены фасады и заборы, повреждена кровля. «Повреждения получили административное здание, торговый центр, общественное пространство. 1 магазин сгорел. Повреждено 30 автомобилей», — добавил губернатор.

Всего же за прошедшие сутки территория Белгородской области подверглась со стороны ВСУ более 260 обстрелам из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 31.05.2023
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опускалась ниже $73 за баррель
0
47
12:32 31.05.2023
Силы НАТО помогали спецназу Косова в оккупации севера региона — министр обороны Сербии
0
98
12:20 31.05.2023
В центре Донецка прозвучало не менее 7-8 взрывов, работает система ПВО
0
116
12:05 31.05.2023
Кабмин до конца года запретил вывозить из РФ патроны и гильзы
0
154
12:00 31.05.2023
В России предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах
0
142
11:32 31.05.2023
Минфин подготовил законопроект о duty free на алкоголь в аэропортах для летающих по РФ
0
163
11:30 31.05.2023
Сбер утвердил Энергетическую политику компании
0
187
11:20 31.05.2023
Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для РФ
0
209
11:05 31.05.2023
Обстрел поселка Карпаты не мотивирован ничем, кроме террора мирного населения — Мирошник
0
239
11:00 31.05.2023
Двенадцать альпинистов погибли при восхождении на Эверест в этом сезоне
0
228

Возврат к списку