В Белгородской области за сутки зафиксировали более 260 прилетов со стороны ВСУ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Белгородской области зафиксировали за прошедшие сутки более 260 прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По Шебекинскому округу выпустили 215 снарядов, сообщил в среду губернатор регионы Вячеслав Гладков в соцсети.

«По Шебекинскому городскому округу выпущено 215 снарядов. Из них по городу Шебекино — 49: 37 раз били из РСЗО, 12 из ствольной артиллерии. В результате обстрела ПВР, к сожалению, есть погибший и двое раненых. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Повреждены два корпуса ПВР и территория проходной», — написал Гладков.

По его словам, в Шебекине в результате обстрелов 30 мая повреждения получили 29 многоквартирных домов — выбиты окна, посечены фасады. Также в 20 частных домовладениях посечены фасады и заборы, повреждена кровля. «Повреждения получили административное здание, торговый центр, общественное пространство. 1 магазин сгорел. Повреждено 30 автомобилей», — добавил губернатор.

Всего же за прошедшие сутки территория Белгородской области подверглась со стороны ВСУ более 260 обстрелам из артиллерии и реактивных систем залпового огня.