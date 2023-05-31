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Трамп хочет отменить получение гражданства по рождению в США, если станет президентом

13:32 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп в преддверии избирательной кампании выступил с предложением отказаться от автоматического предоставления гражданства на основании того, что человек родился на территории страны. Об этом сообщила во вторник газета «Хилл».

По ее данным, Трамп хочет отменить данный принцип с целью борьбы с нелегальными мигрантами и планирует издать соответствующий указ уже в первый рабочий день в Белом доме. Как отмечает издание, подобное решение вызовет критику со стороны иммиграционных защитников и юристов. Большинство экспертов считает, что президент не обладает такими полномочиями и не может «отменить это право» посредством указа.

Ранее Трамп, будучи американским лидером, называл упомянутое право «безумной политикой», которая ежегодно обходится бюджету страны в миллиарды долларов. Он отмечал, что подобная практика привела к возникновению так называемого родильного туризма — распространенного явления, когда беременные иностранки едут рожать в США ради получения гражданства.

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