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НОВОСТИ

Украина начала «ползучее контрнаступление», считают в ДНР

14:00 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины уже начали «ползучее контрнаступление». Такое мнение высказал в среду советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Когда это [контрнаступление] может произойти, такой информации мы не имеем. Есть такое предположение, что само „ползучее контрнаступление“ Украина уже начинает предпринимать. Оживление фронта с той стороны, активизация работы диверсионно-разведывательных групп, активная работа артиллерии с той стороны — это предпосылки к этому наступлению», — сказал он в эфире Первого канала.

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