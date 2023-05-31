Украина начала «ползучее контрнаступление», считают в ДНР

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины уже начали «ползучее контрнаступление». Такое мнение высказал в среду советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Когда это [контрнаступление] может произойти, такой информации мы не имеем. Есть такое предположение, что само „ползучее контрнаступление“ Украина уже начинает предпринимать. Оживление фронта с той стороны, активизация работы диверсионно-разведывательных групп, активная работа артиллерии с той стороны — это предпосылки к этому наступлению», — сказал он в эфире Первого канала.