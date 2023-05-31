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ФРГ закроет до ноября генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске — МИД

15:00 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ приняло решение о закрытии генконсульств в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске в свете решения Москвы о сокращении численности сотрудников германских учреждений в РФ до 350. Об этом заявил в среду на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер.

«Необходимы будут структурные изменения. Чтобы выполнить установку России по сокращению нашего персонала, правительство Германии приняло решение закрыть германские генконсульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске», — сказал он. «Их работа уже значительно ограничена», — добавил Бургер. Он назвал «шагом к эскалации» решение России о сокращении персонала германских учреждений.

Правительство ФРГ также заявило в среду Москве о необходимости прекратить работу четырех из пяти генконсульств России в Германии в качестве ответа на решение о сокращении численности сотрудников германских учреждений в РФ до 350. Об этом заявил в среду на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер.

«Что касается российского присутствия в Германии, принято решение на условиях взаимности — с целью соблюсти паритет обоюдного присутствия как в кадровом, так и структурном отношении. В этой связи мы решили отозвать согласие на деятельность четырех из пяти российских генконсульств в Германии», — заявил он. «Об этом сегодня был проинформирован МИД РФ, от России потребовали незамедлительно инициировать процесс закрытия четырех генконсульств в ФРГ и завершить его самое позднее до 31 декабря 2023 года», — сказал Бургер.

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