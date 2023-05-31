Премьер Косова призвал отправить протестующих сербов либо в Сербию, либо в тюрьму
15:12 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер непризнанного Косова Альбин Курти заявил в среду, что протестующих сербов необходимо посадить в косовские тюрьмы или отправить обратно в Сербию.
«Протестующие толпы надо либо отправить обратно в Сербию или посадить в тюрьму в Косово», — сказал он на саммите по безопасности GLOBSEC в Братиславе, трансляция которого велась в YouTube.
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