Премьер Косова призвал отправить протестующих сербов либо в Сербию, либо в тюрьму

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер непризнанного Косова Альбин Курти заявил в среду, что протестующих сербов необходимо посадить в косовские тюрьмы или отправить обратно в Сербию.

«Протестующие толпы надо либо отправить обратно в Сербию или посадить в тюрьму в Косово», — сказал он на саммите по безопасности GLOBSEC в Братиславе, трансляция которого велась в YouTube.