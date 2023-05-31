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Иран решил с МАГАТЭ вопрос по частицам урана на ядерном объекте в Фордо

20:05 31.05.2023 Источник: Интерфакс

Иран решил вопросы с инспекторами МАГАТЭ относительно частиц урана, обогащенного до 83,7% и найденного ранее на ядерном объекте в Фордо, сообщает в среду Associated Press (AP) со ссылкой на конфиденциальный доклад МАГАТЭ.

"В ежеквартальном засекреченном докладе МАГАТЭ отмечается, что у инспекторов агентства больше нет вопросов относительно обогащенного на 83,7% урана на подземном объекте в Фордо", - передает AP.

Кроме того, в докладе отмечается, что МАГАТЭ прекратило расследование источников происхождения искусственного урана, частицы которого нашли ранее в районе Маривана. Ряд аналитиков связывал эту находку с военной ядерной программой Ирана, которая держалась в секрете, и с проведением экспериментов со взрывчатыми веществами в начале 2000-х годов.

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