Число пострадавших при обстреле Шебекина выросло до восьми человек — губернатор
10:00 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число пострадавших в результате обстрела Шебекина Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до восьми человек, сообщил в соцсети в четверг глава региона Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском [городском] округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Восемь человек раненых. Погибших нет», — написал он.
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