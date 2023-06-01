Число пострадавших при обстреле Шебекина выросло до восьми человек — губернатор

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число пострадавших в результате обстрела Шебекина Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до восьми человек, сообщил в соцсети в четверг глава региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском [городском] округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Восемь человек раненых. Погибших нет», — написал он.