Цена газа в Европе весной упала почти вдвое, до $282 за 1 тыс. куб. м
10:20 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе по итогам весны упала почти в два раза, до около $282 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и расчеты ТАСС. Основными факторами такого снижения стали теплая погода, высокая заполненность газовых хранилищ и снижение спроса на газ в ЕС.
Если 28 февраля фьючерсы на газ торговались на уровне около $515 за 1 тыс. куб. м, то 31 мая торги закрылись на уровне $282 — на 45% ниже по сравнению с началом весны. Самое сильное снижение наблюдалось 30 мая, когда цена газа впервые более чем за два года опускалась ниже $260.
Средняя цена газа в Европе в марте составила около $488 за 1 тыс. куб. м, в апреле — $477, а в мае — уже порядка $360. Падение стоимости газа произошло благодаря высокой заполненности газовых хранилищ, рекордным поступлениям сжиженного природного газа, теплой погоде и мероприятиям по добровольному сокращению спроса на газ в ЕС.
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