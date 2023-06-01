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НОВОСТИ

У НАТО готов секретный план на случай войны с Россией - СМИ

11:00 01.06.2023 Источник: Lenta.ru

НАТО подготовила секретный план на случай, если произойдет военное столкновение с Россией. Это выяснил обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.

По словам журналиста, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет предложено на одобрение «тысячи страниц секретных военных планов». В них впервые со времен холодной войны подробно описан сценарий прямого столкновения с РФ.

Как отметил Дэвис, разработкой этих документов занимались постоянные военные представители в штаб-квартире НАТО в Брюсселе за закрытыми дверями. 

Также Дэвис привел слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который 10 мая заявил о том, что странам альянса в любой момент нужно быть готовыми к конфликту.  Lenta.Ru

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