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НОВОСТИ

Двое мирных жителей погибли в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

11:20 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое мужчин погибли в четверг утром в результате артиллерийского удара по Петровскому району Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Донецк, Петровский район. По улице Петровского, 255 погибли мужчины 1993, 1990 годов рождения», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

Уточняется, что украинские военные за последние семь часов трижды обстреляли данный район города из артиллерии натовского калибра 155 мм, выпустив 16 снарядов.

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