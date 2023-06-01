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НОВОСТИ

Около 800 человек не работают на ЗАЭС из-за запугиваний со стороны Киева — Карчаа

12:05 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 800 человек не подписали контракт с компанией, эксплуатирующей Запорожскую АЭС (ЗАЭС), из-за запугиваний со стороны Украины, которая финансирует их саботаж. Об этом заявил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Порядка 800 человек либо запуганы, либо предпочли саботировать работу за деньги, которые выделяет Украина. Они не заключают договор с эксплуатирующей организацией», — сказал он.

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