Ростех окажет поддержку калининградскому футбольному клубу «Балтика»

16:48

Фото пресс-службы Госкорпорации Ростех

Ростех и правительство Калининградской области подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития спорта. В рамках соглашения Госкорпорация окажет поддержку футбольному клубу Премьер-Лиги «Балтика», детской футбольной школе, а также будет содействовать развитию спортивной инфраструктуры региона. Базовый стадион команды получит название «Ростех-арена».

Подписи на документе поставили генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.



«Ростех традиционно поддерживает многие виды спорта. Инвестиции в эту сферу – часть нашей социальной политики и корпоративной культуры. Отмечу также, что Калининград – стратегически важный регион, где Ростех активно работает, реализует серьезные экономические проекты. Цель подписанного сегодня меморандума — не только помочь «Балтике» в достижении новых спортивных побед, но и в целом оказать содействие развитию физической культуры в области. Мы будем вести работу по популяризации спорта, модернизации спортивных объектов, подготовке спортивного резерва, развитию системы клубного футбола», — сказал Сергей Чемезов.



«Футбольный клуб «Балтика» — достояние поколений, объединяющее жителей Калининградской области более 65 лет. Менеджементом клуба и каждым сопричастным проделана титаническая работа: спустя четверть века исполнена мечта калининградцев благодаря Кириллу Волженкину, Сергею Игнашевичу и всеми, кто выдал один из лучших сезонов за всю историю нашего футбола. Вся клубная пирамида подготовки заслуживает поддержки генерального партнера именно такого высочайшего класса, как Ростех. Благодарю Сергея Викторовича Чемезова и его команду за поддержку балтийцев. Уверен, что тандем «Балтики» и Ростеха соберет тысячи болельщиков на крупнейшей арене регионального спорта в матчах долгожданной Премьер-лиги», — отметил Антон Алиханов.



В сезоне 2022/2023 «Балтика» играет в Первой лиге и в следующем сезоне обеспечила себе досрочный выход в Российскую Премьер-Лигу впервые с 1998 года.