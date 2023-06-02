Более 2,5 тыс. жителей Шебекинского округа находятся в пунктах временного размещения
09:00 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 2,5 тыс. жителей Шебекинского округа, эвакуированных из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), находятся в пунктах временного размещения в Белгородской области. Об этом сообщил в пятницу губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Более 2,5 тысяч человек находится в пунктах временного размещения в Белгородской области. <…> Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые. Конечно, сейчас будем заниматься, искать возможность, пути их размещения в более комфортных местах проживания. Например, первые 200 человек уедут в Яковлевский округ. Вчера уже с главой Олегом Александровичем [Медведевым] определили место их размещения. По остальным тоже будем принимать решение», — написал Гладков.
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